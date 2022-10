Photo d'illustration: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - La province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) s'efforce de déployer de nombreuses mesures afin de contribuer à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Plus précisément, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau s’est préparé au mieux pour accueillir la prochaine délégation de la Commission européenne.

Début octobre, le Service provincial de l’agriculture et du développement rural a créé des délégations pour surveiller la mise en œuvre des mesures visant à lever le "carton jaune" et s’est concentré sur la sensibilisation des lois aux pêcheurs.

Parallèlement, le Comité populaire provincial a mis en œuvre le programme de coordination avec les organes compétents sur le déploiement des mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

A ce jour, la plupart des pêcheurs sont conscients de l'importance d'enregistrement des journaux de pêche, de l'installation d'équipements de surveillance des croisières, notamment dans le contexte où la Commission européenne (CE) a adressé un avertissement sous forme de "carton jaune" au Vietnam.

Environ 95% des bateaux de pêche de la province ont été équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS). Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Cong Vinh, a demandé aux forces compétentes de ne pas autoriser 5% de bateaux de pêche n’étant pas installés du VMS de partir à la mer.

Le Comité populaire provincial continuera à prendre des mesures pour installer des équipements de surveillance des croisières pour les navires de pêche et renforcer la sensibilisation des pêcheurs sur le retrait du "carton jaune", a-t-il affirmé. -VNA