Endroit rêvé pour ceux qui aiment les sensations fortes de l’escalade. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le district de Tua Chùa, province de Diên Biên (Nord), se distingue par ses montagnes rocheuses calcaires, et notamment l’ancien plateau qui se trouve dans la commune de Ta Phin.



Les couches de rochers calcaires naturellement altérées par le vent et l’eau s’étendent à perte de vue, de la vallée au sommet des collines, offrant une beauté sauvage et grandiose.



À Ta Phin, la plupart des habitants sont des H’Mông. Ils vivent sur les roches et leurs constructions sont toutes en pierres. Cette localité est une destination incontournable pour les touristes aventuriers, à la recherche d’expériences uniques.-CVN/VNA