La 44e patrouille maritime commune Vietnam-Thaïlande Photo: qdnd

Hanoï (VNA) – La Marine populaire du Vietnam et la Marine royale de Thaïlande ont mené du 16 au 18 novembre leur 44e patrouille maritime commune annuelle.

Les deux parties se sont entraînées ensemble dans la communication, l’annonce des objectifs, l’empêchement des activités de pêche illégales, la recherche et le sauvetage en mer et la mise en œuvre du Code pour les rencontres imprévues en mer (CUES).

La patrouille maritime commune a contribué au maintien de la sécurité, de l’ordre en mer, au développement de l’économie maritime de chaque pays et à la promotion de la coopération, de la compréhension mutuelle entre les marines vietnamienne et thaïlandaise.

La 44e patrouille maritime commune Vietnam-Thaïlande Photo: VNA

À cette occasion, le Commandement de la 5e zone navale de la Marine populaire du Vietnam a organisé des rencontres pour sensibiliser les pêcheurs sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les mesures pour retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Le Commandement leur a offert 500 drapeaux nationaux, 400 masques faciaux et 200 bouteilles de gel désinfectant des mains. -VNA