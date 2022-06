Hà Giang (VNA) - Les garde-frontières au poste-frontière international de Thanh Thuy dans la province de Hà Giang (Nord) et leurs homologues à Tianbao dans la province chinoise du Yunnan ont effectué une patrouille conjointe dans la zone située aux bornes frontalières 261/2 et 260+5.

Photo: VNA

Les deux parties ont mis à jour le contrôle de la frontière et des bornes adjacents ; ainsi que la situation de la sécurité politique et de l’ordre social dans les zones limitrophes.Elles ont souligné que les résidents se conforment strictement à l’Accord sur les règlements de gestion des frontières et à l’Accord sur la gestion des bornes frontalières et que la sécurité politique et l’ordre social sont maintenus dans ces zones.Vietnamiens et Chinois ont également convenu de la date et du contenu de la prochaine patrouille conjointe qui sera effectuée par la partie chinoise à Tianbao.