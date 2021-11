La presse lao informe de la visite du Premier ministre vietnamien au Japon. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le journal Pathet Lao de l'Agence lao de presse a publié le 22 novembre un article intitulé « La visite au Japon du Premier ministre vietnamien contribuera à promouvoir et à approfondir les relations Vietnam-Japon".

La visite se déroule dans un contexte où les relations entre les deux pays se développent fortement dans les domaines de l'économie, de la politique et des échanges culturels et la confiance politique ne cesse d’être consolidée.

Selon le journal, les relations entre le Vietnam et le Japon sont devenues un modèle d'amitié et de bénéfice mutuel, créant une base pour une coopération approfondie pour la paix et l'amitié dans la région d'Asie du Sud-Est. Le Japon est l'un des principaux partenaires de coopération importants du Vietnam et le premier pays du groupe G7 à reconnaître l'économie de marché du Vietnam (en octobre 2011). Le Japon est également le plus grand donateur d'aide publique au développement, le deuxième investisseur, le troisième partenaire touristique et le quatrième partenaire commercial du Vietnam.

Les Premiers ministres vietnamien (gauche) et japonais à COP 26. Photo : VNA



Les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, de la santé, de la culture... ont obtenu des résultats positifs. Dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement et le peuple japonais ont positivement aidé le Vietnam à travers l’octroi de vaccins anti-COVID-19 et les contributions au Fonds national de lutte contre le COVID-19.



Selon Pathet Lao, lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), tenue le 2 novembre au Royaume-Uni, les Premiers ministres vietnamien et japonais ont eu l'occasion de discuter de questions d'intérêt mutuel.

Les deux parties ont échangé des points de vue sur l'importance d'assurer la paix, la sécurité et la sûreté en Mer Orientale et de régler les différends par le biais du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 1982.

Enfin, Pathet Lao a estimé que la visite au Japon du Premier ministre vietnamien atteindra les objectifs important et pratique, revêtant une signification stratégique pour le Vietnam. - VNA