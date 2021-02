L'article publié sur Pathet Lao . Photo : capture d'écran

Hanoï (VNA) - Le journal Pathet Lao de l'Agence de presse lao (KPL) a publié le 2 février un article intitulé "Le succès des Congrès du Parti des deux pays Vietnam - Laos contribue à la stabilité et au développement de la région".



Selon l'article, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a réussi et continué d'élire Nguyen Phu Trong secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat. Les documents du 13e congrès ont affirmé le point de vue, la ligne de Renouveau pour le développement durable du pays dans la nouvelle période.



Pathet Lao a affirmé que l’objectif général et les objectifs précis fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam étaient une base très importante pour déterminer les orientations, les tâches, les solutions pour l'édification et le développement du pays et la défense nationale.



Selon le Pathet Lao, le Parti populaire révolutionnaire lao vient d'organiser avec succès son 11e congrès, avec l'élection Thongloun Sisoulith comme secrétaire général du Comité central du Parti.



Le 11e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao a décidé de poursuivre la démocratie populaire, de prendre en haute considération la défense et la sécurité nationales, le développement et le règlement des problèmes économiques, le développement des ressources humaines, l'amélioration de la qualité du travail du Parti et des cadres.



L’article s’est déclaré convaincu que dans le futur, le Parti populaire révolutionnaire lao et le Parti communiste du Vietnam continueront à diriger tout le Parti, toute l’armée et tout le peuple de chaque pays pour approfondir l’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays. -VNA