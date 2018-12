Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Grâce à ses beaux paysages et à son histoire particulière, Côn Dao est devenue une destination très prisée au Vietnam. La zone touristique de Saigon - Côn Dao du groupe Saigontourist propose de nombreux services et promotions pour les voyageurs vietnamiens et étrangers.

Une prison à Côn Dao. Photo: Saigontourist/CVN



Côn Dao est un archipel situé dans le Sud-Est du Vietnam, à 97 miles marins de la ville de Vung Tàu, province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud) et à 120 miles marins de Hô Chi Minh-Ville. Côn Dao se compose de 16 grandes et petites îles, d’une superficie de 76 km². La plus grande est l’île de Côn Son (51 km²). Les petites îles constituent des lieux de détente formidables pour les visiteurs.



Côn Dao était autrefois un lieu de détention des révolutionnaires et patriotes du Vietnam. Aujourd’hui, c’est un paradis à explorer. En venant à Côn Dao vous trouverez un lieu sacré, le cimetière de Hàng Duong. Quant au musée de Côn Dao, il renferme de très nombreux objets et images dont les tristement célèbres "cage à tigres" (système de détention propre à Côn Dao).



Large gamme de produits



La zone touristique de Saigon - Côn Dao relevant de Saigontourist dispose de 120 chambres modernes, dont deux villas d’architecture française typique des années 1920. Il s’agit d’anciennes résidences et de bureaux de fonctionnaires français, nichés dans un cadre très verdoyant.



Le bâtiment principal dispose de 82 chambres construites en 2009 avec une architecture moderne. Toutes les chambres offrent une vue sur la mer, des équipements de luxe... En outre, la zone touristique dispose d’une piscine, d’un court de tennis, d’un karaoké, d’un salon de massage, du wifi... En outre, elle organise des visites de sites historiques et naturels.



Le voyagiste Saigontourist accueille chaque année le plus grand nombre de touristes à Côn Dao. La société propose une large gamme de produits à ses clients.



Pour les visites au départ de Hô Chi Minh-Ville en avion, les visiteurs peuvent choisir un circuit de trois jours et deux nuits, ou plus.

Et voici le magnifique resort de Saigon - Côn Dao. Photo: Saigontourist/CVN



Quelques propositions pour trois jours et deux nuits:



Départ de l’aéroport de Tân Son Nhât, visite du port de Bên Dâm, du pont du Requin, du palais de Chua Dao - où se trouvent des archives et images de Côn Dao datant de la période coloniale française jusqu’en 2000, des prisons de Phu Hai, Câu Tàu 914, Hàng Duong, des "cages à tigre".



Pour le tour Hanoï - Cân Tho - Côn Dao, de l’aéroport de Nôi Bài on part pour l’aéroport de Cân Tho, puis transfert vers Côn Dao. Visite du village de Co Ông, des fours à chaux, du cimetière Hang Keo (premier cimetière à Côn Dao), du port Bên Dâm, du pont du requin. Dîner et nuit au Saigon - Côn Dao Resort sont aussi une suggestion.



Le musée de Côn Dao dispose de documents d’archives et d’images de Côn Dao à la période coloniale française dont la prison Phu Hai (première prison construite à Côn Dao), le cimetière de Hàng Duong. Après l’arrivée à Cân Tho, visite de la ville de Cân Tho, d’une pagode Hoa, d’une pagode khmère, du musée de la culture de Cân Tho puis shopping au marché ou au centre commercial de Cai Khê... -CVN/VNA