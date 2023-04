Les habitants de Quang Ninh satisfais de la réforme administrative. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a rendu public mercredi 12 avril à Hanoi le rapport PAPI 2022 concernant l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI).

La province de Quang Ninh (Nord-Est) est revenue à la première place. C'est la deuxième fois que Quang Ninh se classe au premier rang en 12 ans de participation à l'enquête sur PAPI.

Quang Ninh figure parmi les villes et provinces obtenant les scores les plus élevés et se classe première. Elle a un score total de 47,8763 points.

PAPI est un programme initié par le PNUD au Vietnam depuis 2009. PAPI mesure et compare les expériences et la perception des citoyens sur la performance et la qualité de la mise en œuvre des politiques et de la prestation de services des 63 gouvernements provinciaux du Vietnam pour plaider en faveur d'une une gouvernance efficace.

Le 11 avril, selon un rapport annuel de l’Indice de compétitivité provinciale (ICP) de 2022 publié par la Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam (VCCI) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Quang Ninh conserve sa première place au classement national en termes d’ICP pour la 6e année consécutive, suivi de la province de Bac Giang, de la ville de Hai Phong dans le Nord, de la province de Ba Ria-Vung Tau et de celle de Dông Thap dans le Sud. -VNA