Photo: Pandora

Binh Duong (VNA) - Le fabricant et détaillant de bijoux danois Pandora a signé un protocole d'accord pour la construction d'une usine de bijoux dans le Parc industriel Vietnam-Singapour 3 (VSIP) dans la province de Binh Duong (Sud).

D'un investissement de 100 millions de dollars, la nouvelle installation sera construite selon la norme LEED Or, une certification de bâtiment écologique de premier plan, et sera alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Elle créera 6.000 emplois et aura une capacité annuelle de 60 millions de pièces de joaillerie.

La construction devrait commencer début 2023 et la production fin 2024.

« Nous avons exploré des pays du monde entier avant de nous décider pour le Vietnam et la province de Binh Duong. Le Vietnam a une riche histoire artisanale et nous pourrons accéder à un grand nombre d'artisans. Binh Duong et VSIP fournissent une excellente infrastructure, et nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu des autorités locales et de l'équipe de VSIP. », a déclaré Jeerasage Puranasamriddhi, directeur de l'approvisionnement.

« Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les entreprises danoises, notamment en raison de sa transition vers l'économie verte, et nous sommes heureux de voir Pandora prendre cette importante décision d'investissement dans le pays. Nous espérons que l'établissement de la première usine de Pandora ici contribuera à élargir et intensifier notre étroite coopération avec le Vietnam », a déclaré l'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen.

Pandora est la plus grande marque de bijoux au monde. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des bijoux finis à la main à partir de matériaux de haute qualité à des prix abordables. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays à travers 6.800 points de vente, dont plus de 2.600 concept stores. -VNA