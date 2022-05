Photo : VNA

Hanoï, 12 mai (VNA) - La capitale Hanoï a organisé le 12 mai un banquet pour accueillir les 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le plus grand événement sportif régional d'une grande importance culturelle, politique, diplomatique et économique que le Vietnam est pays d’hôte.

Lors de la cérémonie inaugurale des SEA Games 31. Photo : VNA

L'événement a été honoré par la présence du président Nguyên Xuân Phuc, du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jin et des chefs des délégations sportives des pays participant aux SEA Games 31.

Lors de la cérémonie inaugurale, le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a déclaré que le Vietnam était dans une atmosphère d'excitation pour les SEA Games 31, une édition spéciale dans les 63 ans d'histoire de l'événement sportif régional. Parallèlement aux préparatifs des Jeux, le Vietnam a mis en place des mesures pour assurer la sécurité contre le COVID-19, a-t-il déclaré.

Photo : VNA

Chu Ngoc Anh a souligné que malgré les grands défis et difficultés, la confiance et le soutien des pays d'Asie du Sud-Est assureront le succès des SEA Games 31.

Il a profité de l'occasion pour remercier les pays d'Asie du Sud-Est et les organisations sportives internationales pour leur soutien et leur coopération. Il a exprimé sa conviction qu'ils continueront à partager leur expérience avec le Vietnam pour le succès des Jeux, contribuant à promouvoir l'amitié et la coopération sportive entre les pays de la région.

L'hymne national et la cérémonie de lever du drapeau national du Vietnam et de ceux de l'Asie du Sud-Est et SEA Games 31, ainsi qu'un spectacle composé de trois chapitres placés sous trois thèmes différents, que sont "Le Vietnam amical", "Une Asie du Sud-Est forte" et "Une Asie du Sud-Est brillante", ont eu lieu dans le cadre de la cérémonie d'ouverture.

Photo : VNA



Des images imprégnées de l'identité culturelle vietnamienne comme le bambou, le lotus, l'ao dai (tunique traditionnelle) ou le chapeau conique, ont apparu dans ce programme, qui a attire la participation de plus de 1.000 artistes et athlètes.

Photo : VNA



Les technologies de projection d'images graphiques (Mapping), de réalité augmentée (Augmented Reality - AR) et de réalité étendue (Extended Reality - EX) ont été utilisées au service des scènes éblouissantes.



Notamment, l’interprétation de la chanson officielle des SEA Games 31 - "Let's shine" a été le moment fort du spectacle d'ouverture



Les SEA Games 31 se déroulent à Hanoï et dans 11 autres localités du 12 au 23 mai avec 40 sports. Hanoi accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture et 16 événements sportifs.- VNA