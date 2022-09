Ouverture de la Semaine de l' innovation et des start-up Techfest Haiphong 2022. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La Semaine de l'innovation et des start-up Techfest Haiphong 2022, placée sous le thème "Hai Phong - Ville innovante - Destination de succès", s'est ouverte le 28 septembre.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Techfest Hai Phong a présenté un espace d'exposition de 300 technologies et produits innovants d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Sont également prévus d'autres événements, dont une exposition virtuelle de produits technologiques israéliens, avec la participation de 150 entreprises, à l'adresse techfesthaiphong.isel.vn.

Visiteuses à Techfest Haiphong 2022. Photo: VNA

Techfest HaiPhong 2022 vise à promouvoir la création d'une société numérique et d'une économie numérique à Hai Phong qui s'emploie à devenir une ville d'innovation, une destination de succès pour les particuliers et les organisations.



Il s'agit de la 6e édition de Techfest HaiPhong. Les organisateurs souhaitent que cet événement permette de favoriser les liens entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, le développement des technologies et l'innovation, en soutenant les start-up de Hai Phong en particulier et du Vietnam en général.-VNA