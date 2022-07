Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Une visioconférence a été organisée le 27 juillet par l’Ambassade du Vietnam en Inde et Vietnam Maritime Corporation, marquant l’ouverture d’une nouvelle voie maritime qui relie la province de Nghe An (Centre) et l’Inde.

Selon le directeur général adjoint de Vietnam Maritime Corporation Le Quang Trung, la nouvelle voie permet à raccourcir le trajet car les navires ne doivent pas s’arrêter à des points de transit.

Vietnam Maritime Corporation a fixé l’objectif d’étendre cette voie maritime jusqu’au port de Chittagong du Bangladesh en août prochain, a-t-il annoncé.

Des participants à la visioconférence. Photo: VNA

L’Inde est le 8e partenaire commercial du Vietnam, le commerce bilatéral devrait atteindre 1,5 milliards de dollars cette année.

Les échanges commerciaux Vietnam-Bangladesh en 2021 ont connu une hausse de 50% en glissement annuel et devrait connaître une hausse de 25% en 2022 pour atteindre 1,5 milliard de dollars dont 87% des exportations vietnamiennes. -VNA