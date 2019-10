Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a lancé lundi 28 octobre une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville (Sud) à la ville de Haikou, chef-lieu de la province du Hainan, au Sud de la Chine.

Le premier vol, portant le code VN-688 au départ de l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, a atterri le 28 octobre à l’aéroport international de Meilan, à la ville de Haikou.

Il s'agissait de la 7e ligne internationale exploitée à l'aéroport international de Meilan cette année, a annoncé un responsable de Hainan.



Les vols partent de Hô Chi Minh-Ville à 22h45 (heure chinoise) tous les jeudis et dimanches, ceux de Haikou à 2h45 heure locale les lundis et vendredis, à bord d'un Airbus A321.



Selon les médias chinois, Ho Chi Minh-Ville est la plus grande ville du Vietnam et est surnommée le "Paris de l'Est". L’ouverture d’un vol direct entre Haikou et Ho Chi Minh-Ville permettra de faciliter la circulation entre la Chine et le Vietnam.



Cette année, l’aéroport international de Meilan de Haikou projette également d’ouvrir des liaisons avec Busan en République de Corée et la capitale vietnamienne de Hanoï, contribuant ainsi faire de Hainan un aéroport reliant le Pacifique à l’Océan indien. -VNA