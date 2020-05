Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) – Le Musée de la province de Thai Nguyen et l’Ecole normale supérieure (relevant de l’Université de Thai Nguyen) ont inauguré le 14 mai une exposition sur le Président Hô Chi Minh, en l’honneur du 130e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890).

Cette exposition présente au public plus de 200 photos, documents et objets sur quatre thèmes suivants : Président Hô Chi Minh-héros de libération du peuple ; Président Hô Chi Minh-éminent homme de culture ; Président Hô Chi Minh vit éternellement dans notre cœur ; des images du Président Hô Chi Minh quand il visitait Thai Nguyen et des acquis socio-économiques de cette localité durant plus de 30 ans après le Renouveau.

À travers des archives et objets, cette exposition contribue à éduquer les jeunes générations, à encourager les cadres, les membres du Parti et la population à mieux comprendre la vie et l’œuvre grandiose du Président Hô Chi Minh pour valoriser le patriotisme et consolider le bloc de grande union nationale et participer activement à l'édification du pays.

Fin de l’exposition le 20 mai. -VNA