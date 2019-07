Cérémonie d'ouverture du tournoi. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 26e tournoi international d'athlétisme élargi de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City International Track & Field Vietnam Open) a commencé le 17 juillet au stade Thông Nhât.

Cet événement sportif réunit, jusqu’au 19 juillet, 550 athlètes en provenance de neuf pays et de 33 villes et provinces vietnamiennes. Ils s'affrontent dans 34 épreuves, dont 15 pour les hommes, 14 pour les dames et cinq courses à relais.

Demi-finale du 100m hommes Photo : VNA

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président et secrétaire général de la Fédération d’athlétisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyên Trung Hinh, a déclaré qu'un système électronique serait mis en place pour superviser la performance des athlètes. Les nouvelles règles de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) seraient aussi appliquées à ce tournoi, aidant ainsi entraîneurs et athlètes régionaux à se préparer aux 30es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) prévus en novembre prochain aux Philippines.

Le tournoi international d'athlétisme élargi de Hô Chi Minh-Ville a été organisé pour la première fois en 1993. Il a été en 2010 reconnu comme tournoi officiel en Asie par l'Association asiatique d'athlétisme. -VNA