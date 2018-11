L'ouverture du ours de formation en opération pour l'hôpital de campagne de niveau 2 No 2 le 26 novembre. Photo : http://www.qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Un cours de formation sur les opérations pour l'hôpital de campagne de niveau 2 No 2 est inauguré le 26 novembre au siège du Département de maintien de la paix du Vietnam.

Organisé conjointement par ledit département, la Croix-Rouge internationale et des organismes concernés, ce cours de formation dure trois jours. Des enseignants chevronnés de la Croix-Rouge internationale enrichissent des connaissances de base sur la classification, les opération, le traitement des blessés dus aux conflits, aux objets explosifs, bombes ou mines ainsi que des expériences de l’opération dans l'hôpital de campagne aux médecins militaires vietnamiens qui vont assumer des missions de maintien de la paix de l’ONU.

S’exprimant à l’ouverture de ce cours, le colonel Hoang Kim Phung, directeur dudit département a informé que l'hôpital de campagne de niveau 2 No 2 va remplacer celui No 1 dans un an. Ainsi, pour l’heure, la formation de personnel et l'enrichissement des connaissances sur la santé sont accélérés. -VNA