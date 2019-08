Le club NEC du Japon. Photo: VTV



Quang Nam (VNA) - Le tournoi de volley-ball féminin VTV Coupe Hoa Sen 2019 s'est ouvert samedi soir dans la province de Quang Nam (Centre).

L'équipe nationale du Vietnam est dans le groupe A avec le club Altay du Kazakhstan et l'Université nationale de Taipei chinois. Le groupe B comprend les club NEC du Japon, Fujian de Chine et les équipes nationales d'Australie et de République populaire démocratique de Corée (RPDC).

La meilleure équipe de chaque groupe sera qualifiée directement pour les demi-finales.

L'équipe classée deuxième du groupe A affrontera celle classée troisième du groupe B lors du premier match des quarts de finale; et l'équipe classée deuxième du groupe B rencontrera celle classée troisième du groupe A lors du deuxième.

Selon le vice-président du Comité populaire de Quang Nam, Tran Van Tan, il s'agira d'une bonne occasion pour les habitants locaux de regarder de bons matchs de volley-ball, ainsi que pour Quang Nam de présenter son histoire et sa culture aux touristes vietnamiens et étrangers.

Ce tournoi se clôturera le 10 août. -VNA