Le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Le Forum du tourisme du Mékong 2022 (MTF), placé sous le thème "Reconstruire le tourisme, rebondir avec résilience", a débuté le 12 octobre dans la province de Quang Nam (Centre).

Il est organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Office de coordination du tourisme du Mékong (MTCO), avec le soutien de la Banque asiatique de développement (BAD).

Le Forum réunit plus de 250 experts du tourisme des pays de la sous-région du Mékong, des représentants d'organisations touristiques internationales et vietnamiennes.

Photo : VNA

Lors des trois séances de débat du forum, les participants discutent de l’utilisation des technologies numériques, des opportunités, défis et solutions pour les PME et micro-entreprises…

Selon le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), Nguyen Trung Khanh, cet événement annuel réunissant des dirigeants du tourisme du Mékong pour étudier la reconstruction du tourisme de la sous-région du Grand Mékong (GMS) en adoptant des approches basées sur le rétablissement et l’utilisation efficace de la technologie pour un tourisme plus durable et plus intégral.

Selon Wouterus Schalken, expert en tourisme durable de la Banque asiatique de développement (BAD), les pays de la sous-région du Mékong doivent se concentrer sur la qualité des infrastructures, les solutions fondées sur la nature dans le secteur touristique...-VNA