Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le Forum d’affaires annuel du Vietnam 2019 ayant pour thème «le rôle et les contributions des entreprises d’investissement direct étranger » s’est ouvert le 10 janvier à Hanoï.

L’événement est organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, la Banque mondiale et la Société financière internationale et attire la participation de représentants de gouvernement, de ministère et secteurs, d’association d’entreprises.

Prenant la parole, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, Vu Tien Loc, a estimé que le gouvernement, les ministères, secteurs et localités avaient pris des mesures spécifiques pour améliorer les notes, rehausser la place du Vietnam dans les classements concernant l'environnement des affaires, la compétitivité, l'innovation, la créativité... L’an 2019 a montré que l'environnement des affaires du Vietnam connaissait des changements plus positifs.

"Les ministères, secteurs et localités continuent de mener des réformes substantielles et plus uniformes afin de créer un environnement des affaires favorable et d'encourager l'esprit d'entreprenariat », a-t-il précisé.

Le Forum d’affaires annuel du Vietnam est un mécanisme de dialogue continuel et étroit entre le gouvernement vietnamien et la communauté des entreprises au pays et à l’étranger pour améliorer les conditions d’affaires au service du développement des entreprises privées, faciliter l’environnement de l’investissement et accélérer la croissance économique durable du pays.

Durant trois séances de travail, ce forum discutera des contenus: réajustement pour le développement durable ; développement durable et croissance verte ; infrastructures de base pour le renouvellement.

Des représentants de groupes d’étude et d’associations des entreprises étrangères au Vietnam comme la Chambre américaine de Commerce à Hanoï (AmCham), l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam, l’Association des entreprises japonaises au Vietnam… présenteront leurs interventions portant sur divers sujets : facilité du développement des entreprises, amélioration de la connaissance sur l’environnement, rôle important de la durabilité du tourisme vietnamien, e-gouvernement, efforts de la douane…

D’autres interventions concerneront l’agriculture, les énergies durables, l’attraction des investissements privés, l’innovation et la créativité, la finance, la 4e révolution industrielle, les infrastructures, les transports publics, la gestion des déchets et des eaux usées, l’emploi…- VNA