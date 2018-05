Cérémonie d'annonce de la grotte Ta Phin en tant que patrimoine culturel national. Photo: NDEL.

Sa Pa (VNA) - Le Festival annuel du tourisme d'été de Sa Pa 2018 a débuté le 28 avril dans la station balnéaire de Sa Pa, province montagneuse de Lào Cai (au Nord).



Le festival propose des activités diverses et intéressantes du 28 avril au 3 mai, incluant une exposition de photos, un festival de fleurs, un concours de montagne Hàm Rông, un festival culturel du village de Cat Cat retraçant le mariage des ethnies Dao, et d'autres.



Le même jour, une cérémonie d'annonce de la grotte Ta Phin en tant que patrimoine culturel national a eu lieu dans la commune de Ta Phin, district de Sa Pa.



Dans le cadre du Festival de tourisme d'été de Sa Pa 2018, le festival culturel et touristique du district de Tam Duong, dans la province du Nord de Lai Châu, aura lieu pour la première fois à Sa Pa pour présenter sa culture, ses zones touristiques, sa gastronomie, ses performances musicales et ses jeux folkloriques, etc. -NDEL/VNA