Cérémonie d'ouverture de Techfest Hanoi 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le festival des start-ups innovantes Techfest Hanoi 2023 s’est officiellement ouvert le 12 octobre dans la capitale.

L'événement, coorganisé par le Comité populaire municipal et le ministère des Sciences et Technologies, réunit des délégués de Hanoï et des provinces de Vinh Phuc, Thai Nguyen, Bac Giang, Bac Ninh, Hung Yen, Hai Duong, Ha Nam, Hoa Binh et Phu Tho.

Cet événement a pour but de promouvoir l'écosystème start-up et de l'innovation dans la région-capitale et dans le delta du fleuve Rouge. Il vise également à favoriser le développement des liens entre les consommateurs, les gestionnaires, les scientifiques et le milieu des affaires, en stimulant le développement futur des produits des entreprises et l’expansion de leurs débouchés.

Délégués au festival des start-up innovantes Techfest Hanoi 2023. Photo: VNA

Le festival comprend diverses activités, notamment une exposition présentant des projets et réalisations de plusieurs start-up, des démonstrations technologiques, un programme de présentation de produits OCOP (One Commune, One Product – A chaque commune son produit) et d'autres produits phares de Hanoï et de la région-capitale.

Clôture le 14 octobre. -VNA