La présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du PCV, Truong Thi Mai, remet des cadeaux à des élèves en difficulté mais brillants dans leurs études de la province de Tuyên Quang. Photo: VNA



Tuyên Quang (VNA) - Avec le thème «Soirée multicolore de la ville de Tuyên Quang», le festival de la ville Tuyên Quang 2019, province de même nom a débuté dans la soirée du 13 septembre par un grand spectacle célébrant les patrimoines immatériels du Vietnam.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sur la place Nguyên Tât Thanh, ville de Tuyên Quang, en présence de la présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Truong Thi Mai, ainsi que des milliers d'habitants locaux et visiteurs venus des quatre coins du pays.

De nombreuses activités culturelles ont été organisée, dont défilé de 62 lanternes gigantesques multiformes dans les rues de cette ville.

Défilé de 62 lanternes gigantesques multiformes dans les rues de la ville de Tuyên Quang. Photo: VNA



A cette occasion, Truong Thi Mai a offert 50 cadeaux à des élèves en difficulté mais brillants dans leurs études.

Le festival de la ville de Tuyên Quang est organisé annuellement à l'occasion de la Fête de la mi-automne. Cet évènement culturel et sportif important vise à mettre en valeur les cultures des minorités ethniques locales et à promouvoir l'image de la population et de Tuyên Quang auprès des touristes vietnamiens et étrangers. -VNA