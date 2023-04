Des jeunes participants au Championnat du monde Microsoft Office Specialist-Viettel 2023. Photo : doanthanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Le Championnat du monde Microsoft Office Specialist-Viettel 2023 (Microsoft Office Specialist World Championship - MOSWC - Viettel 2023) s'est officiellement ouvert à l'Université nationale d'économie à Hanoï.

MOSWC – Viettel 2023 est le terrain de jeu informatique le plus prestigieux et le plus grand du pays, attendu chaque année par les étudiants vietnamiens. Ce concours est co-organisé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et l'Organisation de l'éducation IIG du Vietnam, avec la participation et le soutien de ministères, de secteurs et du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel).

Près de 2.200 excellents candidats, sélectionnés parmi 240 équipes de villes, provinces, universités, académies, lycées et collèges à travers le pays, participent à cette édition 2023. Les six lauréats représenteront le Vietnam à la finale mondiale prévue fin juillet 2023 à Orlando (Floride, États-Unis).

Le MOSWC est organisé chaque année depuis 2002 par le groupe américain Certiport Corporation en faveur des jeunes âgés de 13 à 22 ans afin d'honorer les meilleurs talents dans les applications bureautiques.

Ce concours a été officiellement lancé au Vietnam en 2010. Les équipes vietnamiennes ont remporté, durant la dernière décennie, 4 médailles d'or, 3 d'argent, 10 de bronze. Elles ont figuré plusieurs fois dans le top dix. En particulier, en 2022, pour la première fois, l'équipe vietnamienne s’est classée première. -VNA