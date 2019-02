Hanoi, 23 février (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, a inauguré le 23 février le centre international de presse, qui fournira des informations à la presse nationale et international sur le 2e sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Cérémonie d'ouverture du centre international de presse destiné au 2e sommet Etats-Unis-République populaire démocratique de Corée prévu les 27 et 28 février à Hanoi. Photo : VNA

Le centre international de presse est situé au Palais culturel de l'amitié au 91, rue Tran Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiêm de Hanoi et entrera en opération officielle du 26 février au 1er mars prochain.Lors de l’ouverture du centre, Pham Binh Minh a indiqué que les travaux préparatoires à sa mise en service avaient duré plus d’une semaine, grâce à la coordination étroite entre les ministères et les secteurs.‘’Nous sommes prêts pour le 2e sommet entre les États-Unis et la RPDC, qui se tiendra les 27 et 28 février, ainsi que pour les activités bilatérales concernées, a-t-il souligné.Il a assuré les journalistes que le centre est équipé du matériel d’information le plus avancé qui permet aux journalistes de terminer leur travail rapidement et efficacement.À cette occasion, il a répété que le Vietnam souhaitait contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde, en particulier en péninsule coréenne.Le centre, doté d'installations mises à la disposition des professionnels de la presse 24/24 heures par jour, fournit des services de connexion et de télécommunication gratuits qui garantissent la rapidité de transmission des informations et des images de l'événement.En outre, il fournit des informations sur le développement socio-économique du Vietnam, ainsi que sur ses réalisations dans l’œuvre de Renouveau, la politique extérieure, le pays et l’homme du Vietnam.-VNA