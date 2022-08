Photo: jaif.asean.org

Bangkok (VNA) - Le Bureau du secrétariat du Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED) a ouvert ses portes le 26 août à Bangkok, en Thaïlande.

Il sert de centre d'excellence et de ressource régionale pour les États membres de l'ASEAN en matière de prévention, de détection et de réponse aux urgences de santé publique et aux maladies émergentes.

Le centre sert également à maintenir des relations étroites avec les parties prenantes, y compris les États membres de l'ASEAN, d'autres organisations de l'ASEAN, les partenaires et les agences concernées.

La création du centre a été initiée lors du 37e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes en novembre 2020.

Lors de la 15e réunion des ministres de la Santé de l'ASEAN qui s'est tenue du 11 au 15 mai 2022 à Bali (Indonésie), les États membres ont convenu d'implanter le bureau du secrétariat de l'ACPHEED en Thaïlande. -VNA