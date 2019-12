Photo de famille des délégués participant au 9ème Forum maritime de l’ASEAN. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le 9ème Forum maritime de l’ASEAN (AMF-9) a eu lieu le 5 décembre dans la ville maritime de Da Nang, avec la participation de plus de 50 délégués venus de 10 pays de l’Asie du Sud-Est et du secrétariat de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, Vu Ho, chef du département des affaires de l'ASEAN, a affirmé que la coopération et la sécurité maritime étaient toujours un secteur prioritaire dans la coopération au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires.

Actuellement, plus de 12 organes de l'ASEAN participent à des activités de coopération maritime, avec des contenus différents tels que la garantie de la sécurité et de la sûreté maritimes, la recherche et le sauvetage, la lutte contre la piraterie et la pêche illégale, la protection de l'environnement et le traitement des déchets plastiques.



Ce forum visait à évaluer les activités de coopération, à préciser les difficultés et les obstacles, à discuter des mesures à prendre pour améliorer la coopération en la matière.

Le 9ème Forum maritime de l’ASEAN. Photo: VNA



En outre, Vu Ho a demandé aux pays de l'ASEAN d'échanger ouvertement et de proposer des solutions pour consolider davantage le rôle du Forum maritime de l'ASEAN et du Forum maritime élargi de l'ASEAN (EAMF) concernant la promotion du dialogue, la coordination et la coopération dans les questions maritimes de la région.



Créé en 2010, le Forum maritime de l'ASEAN est un lieu où les agences concernées dialoguent et de coordonnent les activités de coopération maritime. De nombreux sujets ont été traités lors de cet événement, notamment la garantie de la paix, de la sécurité, de la sûreté maritime, la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la recherche et le sauvetage, le renforcement de la connectivité, la protection de l’environnement maritime et la promotion du tourisme maritime.



À la suite de ce forum, le 7ème Forum maritime élargi de l'ASEAN se tiendra le 6 décembre, avec la participation de représentants gouvernementaux de 10 pays membres de l’ASEAN et de huit pays partenaires (Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et États-Unis). -VNA