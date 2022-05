Cérémonie d' ouverture du 5e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 5e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (13e mandat) a débuté le 4 mai à Hanoï, en présence du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong.

Le président Nguyên Xuân Phuc, membre du Bureau Politique, a présidé la séance d'ouverture.

Lors de ce plénum, le Comité central (CC) du Parti travaille sur le bilan décennal de mise en œuvre de la Résolution du 6e Plénum du 11e Comité central du Parti concernant la poursuite de la réforme des politiques et textes juridiques sur le foncier dans la période d’accélération du Renouveau sur tous les aspects. Les participants travaillent en outre sur le bilan de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution du 7e Plénum du 10e Comité central du Parti sur l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales, le bilan de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du 9e Comité central du Parti sur la poursuite de la réforme, du développement et de l'amélioration de l'efficacité de l'économie collective. Des projets sur l’édification d'organisations de base et les membres du Parti, la mise en place de comités provinciaux de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, sont également au menu, outre un rapport d'examen de la direction du Bureau politique et du Secrétariat en 2021...

Ce sont des questions très importantes pour la bonne mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Elles concernent le développement socio-économique national pour 2030, avec vision pour 2045, et l’édification et le réajustement du Parti et du système politique…

Le 5e Plénum du CC du Parti se poursuit jusqu'au 10 mai 2022. -VNA