Hanoi (VNA) - Le 3e Festival national de don ca tài tu a débuté jeudi soir, 8 avril, à Cân Tho (delta du Mékong).

Présent, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hùng a souligné les grandes valeurs du don ca tài tu

Photo : VNA

C’est un art musical qui puise son origine dans la civilisation millénaire du Vietnam mais qui porte les caractéristiques des populations du Sud, à savoir le labeur, la simplicité, l’honnêteté, le courage et l’humanité, a-t-il déclaré.Le festival, qui réunit des troupes des 21 provinces et grandes villes du Sud, comprend un concours, des représentations et une exposition d’instruments de musique traditionnelle des ethnies vietnamiennes.Il a lieu en parallèle avec une fête consacrée aux gâteaux traditionnels du Sud. Les deux évènements se termineront le 11 avril. - VOV/VNA