Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Hoang Vinh Bao lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En l’honneur de la 8e Journée nationale du livre, le 2e Salon national du livre virtuel avec la participation de près de plus de 70 unités s'est ouvert le 17 avril aux lecteurs via la salle de commerce électronique Book365.vn, avec des stands en ligne des maisons d'édition et sociétés de distribution accréditées.

Le Premier ministre a rendu la décision no.284/QD-TTg le 24 février 2014, désignant le 21 avril comme la Journée nationale du livre afin d'encourager la culture de la lecture auprès du public, a déclaré le vice-ministre de l'Information et de la Communication Hoang Vinh Bao lors de la cérémonie d'ouverture.

Le Salon national du livre virtuel 2021 mobilise plus de 70 unités d'édition nationales et internationales ; fournissant plus de 20.000 titres de livres avec plus de 30.000 livres pour les lecteurs, en se concentrant sur les bons livres qui intéressent de nombreux lecteurs au cours des ces trois dernières années.



Dans le cadre cet événement, aura également lieu le festival virtuel des droits d'auteur de livres sur la plateforme book365.vn avec la participation de grands éditeurs en Asie du Sud-Est et dans les pays du monde entier.

En outre, près de 20 événements sur la plateforme book365.vn seront organisé de manière passionnante à travers des échanges, des séminaires d'introduction et d'échange sur la culture de la lecture; la transformation numérique dans l'approche de l'édition et de la lecture à l'ère industrielle 4.0...



Clôture le 15 mai 2021. -VNA