Le 1er Forum national pour le développement de l'économie et de la société numériques. Photo : baonamdinh.vn



Nam Dinh (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication, la Commission économique centrale du Parti et le Comité populaire de la province de Nam Dinh (Nord) ont organisé le 14 septembre, dans la ville de Nam Dinh, le premier Forum national pour le développement de l'économie numérique et de la société numérique, sur le thème «Apporter les plateformes numériques aux familles ».

S'exprimant à l'ouverture du forum, Nguyen Manh Hung, ministre de l'Information et de la Communication, a affirmé que la résolution du 13e Congrès national du Parti, la résolution No 52/NQ-TW du 27 septembre 2019 du Bureau Politique et la Stratégie nationale pour le développement de l'économie et de la société numériques jusqu'en 2025 et orientation à l'horizon 2030 du gouvernement, identifiaient que le développement de l'économie et de la société numériques était une mission stratégique du Vietnam dans la période à venir.

Selon l'objectif fixé, d'ici 2025 et 2030, la part de l'économie numérique devra atteindre 20 % et 30 % du PIB respectivement ; la part dans chaque industrie et domaine, au moins 10 % et 20 % ; la proportion de la population adulte possédant un smartphone, 80 % et 95 % ; la proportion de la population âgée de 15 ans et plus disposant d'un compte de paiement auprès d'une banque ou d'un autre organisme autorisé, 80 % et 95 %.

Il existe actuellement environ 60 plates-formes et applications mobiles au service des Vietnamiens, avec une moyenne mensuelle de plus d'un million d'utilisateurs. La plateforme en ayant le plus grand atteint près de 75 millions/mois. La tendance à consommer des services numériques se concentre principalement sur deux groupes de plateformes de paiement et de divertissement numériques.

Tran Tuan Anh, chef de la Commission économique centrale du Parti. Photo : nhandan.vn

Dans ce contexte, ce forum vise à fournir des informations approfondies sur les orientations stratégiques de l'économie et la société numériques du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045. La tendance du développement de l’économie numérique est associée au développement du commerce électronique afin d'atteindre rapidement les objectifs fixés.



S'exprimant lors du forum, Tran Tuan Anh, chef de la Commission économique centrale du Parti, a exprimé sa joie de voir cet événement se tenir dans la province de Nam Dinh, localité qui fait partie du groupe leader du pays en termes d'indice de transformation numérique et ayant amélioré son classement dans l'économie et la société numériques.

Il a demandé au forum de discuter de l'orientation stratégique du développement de l'économie et de la société numériques du Vietnam jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045, des tendances de développement de l’économie numérique associées au développement du commerce électronique dans les zones rurales, de la vulgarisation des signatures numériques et des technologies financières numériques, des données numériques en cours de transformation numérique.

Le forum doit clarifier les obstacles et proposer des plans pour les éliminer dans le processus de développement de l'économie et de la société numériques, selon six tâches importantes : promouvoir la propagande et impliquer les habitants et les entreprises au centre ; édifier une base scientifique et innovante ; promouvoir les technologies numériques ; compléter la base de données numérique ; synchroniser les solutions de transformation numérique pour améliorer la qualité des ressources humaines et édifier un écosystème citoyen numérique.



Dans le cadre du forum organisé les 13 et 14 septembre à Nam Dinh, outre la session de haut niveau, trois séminaires thématiques se sont tenus: "Faire de l’innovation une force pour édifier l'économie numérique" ; "Développer l'industrie du numérique pour qu'elle devienne une industrie fondamentale promouvant le processus d’édification d'une économie numérique et d'une société numérique intégrale" et "Les données et l'intelligence artificielle au service du développement de l’économie et de la société numériques".



Ont été organisées des expositions sur les applications technologiques dans le développement économique numérique telles que paiements numériques et portefeuilles électroniques, paiements avec et sans contact, NFC (connectivité en champ proche), signatures numériques, technologie blockchain, commerce électronique, écosystème numérique, sécurité de l'information... auprès de plus de 20 principaux fournisseurs de solutions informatiques. -VNA