Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue prononce un discours à l'ouverture du 17e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Vinh Phuc pour le mandat 2020-2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 17e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Vinh Phuc (Nord) pour le mandat 2020-2025 s'est officiellement ouvert mercredi matin, 14 octobre dans la ville de Vinh Yen avec la participation de 348 délégués.

L’événement a été honoré de la présence du secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, et du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le Congrès doit faire le bilan de l’application de la résolution du 16e Congrès, définir la stratégie de développement de la province pour la période 2020-2025; élire le Comité provincial du Parti pour le 17e mandat et les délégués participant au 13e Congrès national du Parti.

S'exprimant lors du Congrès, Vuong Dinh Hue a insisté que le 17e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Vinh Phuc était un événement politique très important pour le Comité du Parti, l'administration, les forces armées et le peuple de Vinh Phuc.



Ces cinq dernières années, le Comité du Parti, les autorités, les forces armées et le peuple de Vinh Phuc ont mis en œuvre avec succès les résolutions du Comité central du Parti, obtenant de nombreux résultats importants et complets dans tous les domaines. L'économie se développait et a maintenu un taux de croissance assez bon de 7,1% par an, supérieur à la moyenne nationale, a-t-il souligné.

Selon lui, Vinh Phuc possède des conditions favorables pour devenir une province industrielle développée, l'une des centres industriels, de services et touristiques de la région et de tout le pays, servant de base pour devenir une ville du ressort central.

Nguyen Van Tri, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, également président du Comité populaire provincial, a déclaré qu'au cours du mandat 2015-2020, le travail de construction du Parti avait été renforcé et mis en oeuvre de manière complète, synchrone et concentré. Vinh Phuc s'est concentrée sur le renforcement de la position et du rôle de leader du Parti dans tous les domaines, a-t-il ajouté.

Avec une situation géographique favorable, la province de Vinh Phuc converge tous types de trafic routier, ferroviaire, fluvial. Elle est adjacente à l'aéroport international de Noi Bai, et situé sur le corridor économique de Kunming - Lao Cai - Hanoi - Quang Ninh, la ceinture de développement industriel du Nord, très pratique pour déployer des projets de production et d'affaires.

Parallèlement aux politiques ouvertes visant à attirer des investissements, ces dernières années, la province de Vinh Phuc a toujours été une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers. -VNA