Le 16e Sommet des médias d'Asie a commencé mercredi 12 juin à Siem Reap, au Cambodge. Photo : VNA

Siem Reap (VNA) – Le 16e Sommet des médias d'Asie (Asia Media Summit – AMS 16) a commencé mercredi 12 juin à Siem Reap, au Cambodge.

Ayant pour thème “Numérisation des médias - Se concentrer sur le développement des marchés”, AMS 16 voit la participation de près de 500 représentants des médias venus de plus de 40 pays et territoires.

La délégation vietnamienne comprend des représentants du ministère de l'Information et de la Communication et de nombreuses agences de radiodiffusion et de télévision.

La délégation vietnamienne participant à AMS 16. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a apprécié l’importance de la révolution numérique dans le secteur de la communication à l’ère de l'industrie 4.0.

La 4e révolution industrielle est un facteur important du développement socio-économique, reliant toutes les parties du monde. Mais, elle apporte également de nombreux défis, a souligné le chef du gouvernement cambodgien.

Le Premier ministre cambodgien a déclaré espérer que le sommet donnerait lieu à des débats sur les questions d’actualité à l'ère numérique, sur la coopération pour faire face aux fausses nouvelles et sur des solutions aux problèmes de la 4e révolution industrielle.

Pour sa part, le président de l'Institut d'Asie-Pacifique pour le développement de la radiodiffusion (AIBD), Fayyaz Shehryar, a exprimé l'espoir que le sommet donnerait un élan au développement de la communication numérique, élargissant encore sa couverture et développant davantage son marché.

Dans le cadre de ce sommet, des séminaires thématiques sont prévus, pour traiter divers sujets tels que la lutte contre les fausses informations, la tendance de la technologie 4K, l’impact de la réalité virtuelle sur la communication,...

L’événement se poursuit jusqu’au 14 juin.

Organisé annuellement et pour la première fois en 2004 par l'AIBD, ce sommet asiatique de la presse vise à créer un forum où les organes et organisations de radiodiffusion et de télévision dans la région peuvent partager des avis sur les activités et les technologies en la matière. -VNA