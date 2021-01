Le secrétaire général du Comité central du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, lit le rapport politique du Comité central du Parti du 12e mandat. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le matin du 26 janvier, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est officiellement ouvert au Centre national des conférences à Hanoï.

Ce grand événement important réunit 1.587 délégués, représentant les plus de 5,1 millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays, soit près de 80 personnes de plus que lors du 12e Congrès national du Parti, et le plus grand nombre de participants jamais connu.

Le 13e Congrès national est placé sous le thème : Renforcer l’édification et le réajustement du Parti et du système politique pour qu’ils soient transparents et puissants ; susciter la volonté et la détermination de développer le pays, valoriser la force de la grande union nationale combinée avec les avantages de l’époque d’aujourd’hui ; continuer à accélérer de façon intégrale et synchrone le Renouveau ; édifier et défendre fermement la Patrie, maintenir l’environnement pacifique et stable ; s’efforcer de devenir un pays développé à orientation socialiste au milieu du 21e siècle.

Le 13e Congrès national a pour mission de faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national, tout en tenant compte de l’évaluation des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de la réalisation du Programme de 1991, des 10 ans du Programme (complété et développé de 2011), de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020. Il permettra également de définir des orientations et des missions de développement socio-économique pour 2021-2025 (célébration du cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale), des objectifs et orientations pour 2030 (centenaire de la fondation du Parti) et la vision pour le développement national pour 2045 (centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam).

Le Congrès évaluera en outre l’édification du Parti et la direction du Comité central du Parti pendant le 12e mandat, définira des orientations et missions pour l’édification du Parti durant le nouveau mandat, estimera l’application des Statuts du Parti, et élira un Comité central pour le 13e mandat.

Lors de la séance d’ouverture du Congrès, Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti, président du Vietnam, également chef du sous-comité chargé des documents, a présenté un rapport du Comité central du 12e mandat concernant les documents soumis au 13e Congrès.

Cristallisation intellectuelle du Parti et du peuple

Nguyen Phu Trong a rappelé qu’en plus de deux ans, les sous-comités avaient étroitement collaboré avec les instituts d’études, les ministères, les organes centraux, les Comités du Parti de divers échelons, les autorités locales pour organiser une soixantaine de séminaires, colloques, tables rondes et créer 50 délégations pour se rendre sur place, travailler et solliciter des avis, idées, opinions d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, consulter nombre de spécialistes, organiser des séances avec des organisations internationales… Les sous-comités avaient organisé 20 réunions pour discuter des projets des documents. Le Bureau politique avait organisé de nombreuses réunions pour finaliser les projets des documents et sollicité les avis, idées et opinions du Comité central lors des 10e, 11e, 14e et 15e Plénums.

Les projets des rapports avaient été modifiés à plusieurs reprises et envoyés largement aux députés de l’Assemblée nationale, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, à nombre d’organisations… Le Bureau politique avait décidé de publier l’intégralité des projets des rapports sur les médias pour écouter et recueillir les avis, idées et opinions de la population. Des millions d’avis, idées et opinions avaient été synthétisés pour envoyer au Comité central. Les avis, idées et opinions reçus avaient été synthétisés en 1.410 pages.

Nguyen Phu Trong a souligné que la préparation des projets des documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti avait été menée minutieusement et soigneusement, avec plusieurs nouveautés en terme de contenu et de méthodes.

Panorama du Congrès. Photo : VNA



Marque exceptionnelle, créant une nouvelle motivation, un nouvel esprit

Passant en revue le 12e mandat et les 35 ans de Renouveau, Nguyen Phu Trong a souligné que ces cinq dernières années, le Parti, le peuple et l’armée dans leur ensemble avaient valorisé le patriotisme, la solidarité, la volonté, le courage, la créativité pour faire de grands efforts, ce qui avait abouti à de nombreuses réalisations importantes dans plusieurs domaines, marquant des jalons exceptionnels, au service du développement rapide et durable du pays, de la consolidation de la confiance du peuple en le Parti, l’Etat et le régime socialiste. Le dirigeant a indiqué que l’économie vietnamienne avait connu une croissance moyenne assez élevée (d’environ 5,9%). Le bien-être social, les secteurs de la santé, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de la protection de l’environnement, du développement culturel et humain…, avaient connu des changements positifs, même des avancées remarquables.

L’édification et le réajustement du Parti et du système politique avaient bénéficié d’une attention particulière, et avaient été menés de façon intégrale, synchrone et efficace sur tous les aspects tant en matière politique, idéologique, éthique, que d’organisation et de personnel. Le contrôle, la supervision et le combat contre la corruption, le gaspillage, les phénomènes négatifs, s’étaient approfondis et avaient connu des percées avec des résultats tangibles. De nombreuses affaires économiques et de corruption avaient été poursuivies en justice avec des sanctions sévères, ce qui avait été salué par les fonctionnaires, les membres du Parti et le peuple.

Dans le contexte d’évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, le Vietnam avait attaché de l’importance à la consolidation et au renforcement de la défense et de la sécurité. La sécurité et l’ordre social avait été garantis. La diplomatie et l’intégration internationale avaient été renforcée. Le pays avait affiché une ferme détermination et persévéré dans la défense de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité, de l’intégrité territoriale et des intérêts nationaux, dans le maintien de l’environnement pacifique et stable au service du développement national, tout en contribuant activement et responsablement à la paix, à la coopération et au développement du monde et de la région. Les efforts vietnamiens avaient été applaudis par la communauté internationale. Le prestige et le statut du Parti et de l’Etat, le statut et la puissance du pays n’avaient été cessé de s’intensifier.

En 2020, dans le contexte de COVID-19 et d’une récession de près de 4% de l’économie mondiale, le Vietnam avait enregistré une croissance de 2,91% et était devenue l’une des économies à croissance élevée dans le monde. Le pays avait été considéré comme un « point brillant » en matière de contrôle du COVID-19, de reprise et développement économique, de garantie des conditions de vie et de la sécurité de ses habitants.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que les réalisations obtenues pendant le 12e mandat revêtaient des significations particulièrement importantes, créant une marque exceptionnelle, contribuant à consolider la confiance, à créer une nouvelle motivation et un nouvel esprit pour que le Parti, le peuple et l’armée surmontent des défis et difficultés, saisissent des opportunités et des conditions favorables pour faire entrer le pays dans une nouvelle période de développement.

Des leçons précieuses tirées

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a cité certaines leçons précieuses tirées de la réalisation du Renouveau, notamment des cinq ans de mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti.

Premièrement, l'édification et le réajustement du Parti doivent être menés de manière drastique, complète, synchrone, régulière, efficace tant en matière politique, idéologique que de vertu, d'organisation et de personnel. Il faut poursuivre, appliquer et développer de manière créative le Marxisme-léninisme, la pensée de Ho Chi Minh; améliorer les capacités de direction et la combativité du Parti; consolider régulièrement et renforcer la solidarité au sein du Parti et du système politique; observer strictement les principes de l'édification du Parti tout en renouvelant régulièrement les méthodes de direction.

Deuxièmement, dans tout le travail du Parti et de l'État, il faut respecter strictement le point de vue « le peuple est la racine », respecter et promouvoir le droit de maître du peuple, et poursuivr l'esprit "le peuple sait, le peuple discute, le peuple applique, le peuple contrôle, le peuple supervise, le peuple en bénificie".

Troisièmement, dans la direction, il est nécessaire d'avoir une grande détermination, un grand effort, une action rigoureuse, dynamique, créative et active, de valoriser toutes les ressources, les motivations et la prééminence du régime socialiste, de dégager tous les obstacles, et de promouvoir le sens de responsabilité des dirigeants et de la force de l'ensemble du système politique.

Quatrièmement, mettre l'accent sur l'édification synchrone d'institutions de développement, tout en garantissant l'harmonie entre la persévérance et l'innovation; l'héritage et le développement; la réforme économique et la réforme politique, culturelle et sociale; le respect des lois du marché et la garantie de l'orientation socialiste; la croissance économique et le développement culturel et humain; le règlement des questions sociales et la protection des ressources naturelles et de l’environnement ; le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité; l'indépendance, l'autonomie et l'intégration internationale.

Cinquièmement, il faut rechercher de manière active, prévoir la situation, être déterminé à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l’unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, parallèlement au maintien de l'environnement pacifique, de la stabilité de la sécurité au service du développement du pays.

Accélérer de façon intégrale et synchrone le Renouveau

Le secrétaire général du Parti a souligné la poursuite du Renouveau dans la prochaine période.

La ligne directrice de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée est de poursuivre avec persévérance, appliquer et développer de manière créative le Marxisme-léninisme, la pensée de Ho Chi Minh, persévérer dans l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme, dans le Renouveau, dans les principes sur l’édification du Parti, garantir au mieux les intérêts nationaux sur la base des principes fondamentaux du droit international, de l'égalité, de la coopération et d’avantages mutuels, afin d'édifier et de défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam. Il s’agit d’une question vitale pour le régime et d’une base solide du Parti.

La stratégie directrice de développement national est de promouvoir de manière intégrale et synchrone le Renouveau, de développer rapidement et durablement le pays, de mettre en œuvre de façon synchrone les tâches et missions (le développement socio-économique étant la mission centrale, l’édification du Parti étant la mission clé, le développement culturel étant le fondement spirituel, et l’assurance de la défense et de la sécurité nationales étant importante et régulière).

La force motrice du développement du pays est de susciter fortement l'esprit patriotique, la volonté de l’autonomie, la force de la grande union nationale et l’aspiration à développer un pays prospère et heureux.

Le facteur décisif pour le succès de l’édification et du développement du pays et de la défense de la Patrie est le renforcement de l’édification et du réajustement du Parti, l’amélioration de ses capacités de direction et de sa combativité.

Les objectifs généraux de développement pour le mandat 2021-2025 et les années prochaines sont : améliorer les capacités de leadership et la combativité du Parti; édifier un Parti et un système politique sains et puissants ; consolider la confiance du peuple envers le Parti, l'État et le régime socialiste ; susciter l’aspiration à développer un pays prospère et heureux, valoriser la grande union nationale combinée avec les avantages de l’époque d’aujourd’hui ; accélérer de manière intégrale et synchrone le Renouveau, l'industrialisation et la modernisation; édifier et défendre fermement la Patrie et maintenir l’environnement pacifique et stable; s’efforcer de devenir un pays développé à orientation socialiste au milieu du 21e siècle.

Le secrétaire général a souligné que le 13e Congrès national du Parti était un jalon important, une prémisse pour réaliser avec succès les objectifs stratégiques de développement national jusqu'en 2030, avec une vision pour 2045.

Valoriser la force de la grande union nationale

Des déléguées participant au Congrès. Photo : VNA



Avec la devise « Solidarité - Démocratie - Discipline - Créativité -Développement », le secrétaire général Nguyen Phu Trong a suggéré que les délégués mènent une discussion approfondie pour parvenir à un consensus élevé et assurer le succès du Congrès.

Le secrétaire général s’est déclaré convaincu que tout le Parti, tout le peuple, toute l'armée réaliseraient de nouveaux exploits, pour « un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne ».

Ensuite, Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti du 12e mandat, a présenté un rapport examinant les résultats en matière de leadership et de direction du Comité central pendant le 12e mandat.

Dans l'après-midi du 26 janvier, les délégués vont discuter des documents du 13e Congrès national du Parti. -VNA