Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 15e Salon international des technologies et équipements électriques (Vietnam ETE 2022) et le 12e Salon international des produits et technologies d'économie d'énergie et d'énergie verte (Enertec Expo 2022) se sont ouverts le 20 juillet au Centre des foires et expositions Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Ces évènements qui se déroulent jusqu’au 22 juillet, réunissent plus de 300 entreprises vietnamiennes et étrangères qui présentent leurs produits et services sur 500 stands.

En particulier, l’Association des fabricants électriques sud-coréens (Koema) profite son stand national pour organiser le Salon de l'électricité intelligent et de l'énergie de la République de Corée (KOSEF 2022). -VNA