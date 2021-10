Hanoi (VNA) – Les 38e et 39e Sommets de l’ASEAN et les sommets connexes se sont ouverts le 26 octobre sous l’égide du Brunei, en tant que président tournant de l'ASEAN en 2021.

Panorama du 38e sommet de l'ASEAN au pont de Hanoï. Photo : VNA

Des événements régionaux auront lieu virtuellement, avec des discussions axées sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 et la promotion de la reprise économique.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh participe aux sommets.

Sous le thème "Nous nous soucions, nous préparons, nous prospérons", les participants discuteront de certaines questions importantes telles que la promotion de la résilience de la Communauté dans la période post-COVID-19 et la volonté du bloc de résoudre les défis communs.

Du 26 au 28 octobre se tiendront les réunions de haut niveau entre l'ASEAN et ses partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, États-Unis, Australie et Russie), l'ASEAN 3, le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et plusieurs réunions des pays d'Asie du Sud-Est. - VNA