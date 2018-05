Hanoï (VNA) – Les 19es Olympiades de physique d’Asie (APhO 2018) ont débuté dimanche matin le 6 mai à l’Université des sciences et des technologies de Hanoï.

Le ministre vietnamien de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha prend son discours d'ouverture. Photo: khoahocphattrien.vn



La cérémonie d’ouverture a vu la présence du ministre vietnamien de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha, du président des Olympiades de physique d’Asie Leong Chuan Kwek, des représentants des ministères, branches et secteurs, ainsi que des 188 candidats, 50 chefs des délégations et 29 observateurs provenant des 25 pays et territoires.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Phung Xuan Nha a souligné que cette année, le Vietnam avait l'honneur d'organiser les 19es Olympiades de physique d’Asie après ceux en 2004. Cela témoigne de la reconnaissance et de la confiance de la communauté internationale à l’égard du développement de l’éducation vietnamienne, a-t-il affirmé.

Le Vietnam reconnaît toujours le rôle particulièrement important des sciences fondamentales, et des sciences physiques en particulier, dans la promotion du développement des sciences technologiques et de la technique, notamment dans le contexte où la 4e révolution industrielle se développe fortement dans le monde entier.

Lancé en 2000, les Olympiades de physique d’Asie est un concours annuel destiné aux élèves de moins de 20 ans de tous les pays d’Asie – Pacifique. Le Vietnam participe à leurs premières éditions et est toujours hautement apprécié parmi les pays et territoires participants.

La délégation vietnamienne participe aux 19es Olympiades de physique d’Asie. Photo: khoahocphattrien.vn



Les 19es Olympiades de physique d’Asie

se clôtureront le 13 mai prochain.

Aux 18es APhO, le Vietnam a été l’un des sept pays et territoires ayant décroché la médaille d’or. Sept sur huit élèves vietnamiens ont été primés, avec une médaille d’or, trois d’argent et trois satisfecit. –VNA