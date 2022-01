Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un marché aux fleurs du printemps a ouvert ses portes le 27 janvier au soir au quai de Binh Dong, 8e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



Selon Nguyen Thi Thu Hoa, vice-présidente du Comité populaire du 8e arrondissement, ce marché aux fleurs du printemps est un événement remarquable de sa localité et, plus généralement de Ho Chi Minh-Ville, à chaque arrivée du printemps.

Photo: VNA



Cette année, le marché réunit plus de 500 horticulteurs de nombreuses provinces, telles que Ben Tre, Tien Giang, Vinh Long, Dong Thap et Lam Dong… Il se poursuit jusqu’au 31 janvier (dernier jour de l’Année du Buffle), avec en parallèle des activités artistiques, une exposition de photos et des concours de photos, d’embllage du « bánh tét », de composition florale…