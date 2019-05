L'exposition Top Thai Brands 2019 s’est ouverte le 9 mai à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exposition des produits haut de gamme issus des enseignes thaïlandaises ''Top Thai Brands'' 2019 s’est ouverte le 9 mai à Ho Chi Minh-Ville avec la participation d’environ 250 exposants.

Co-organisée par le ministère thaïlandais du Commerce, le Centre du commerce de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville et la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, l'exposition annuelle présente des vêtements, des pièces détachées d'automobiles et de motos, des produits de beauté et de santé, des aliments et des boissons, des appareils ménagers et des services.

La manifestation de quatre jours permet aux distributeurs et consommateurs vietnamiens de se renseigner sur les produits des marques thaïlandais renommées.

Top Thai Brands 2019 contribuera activement à la mise en œuvre de l’objectif de 20 milliards de dollars des échanges commerciaux Vietnam-Thaïlande d’ici 2020, a déclaré Banjongjitt Angsusingh, directrice du Département de la promotion du commerce international du ministère thaïlandais du Commerce. -VNA