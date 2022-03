Une exposition intitulée "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques". Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - L’exposition intitulée "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s’est ouverte le 18 mars dans le district de Cam Lo, province de Quang Tri, au Centre.

Organisée par les Services provinciaux de l’Information et de la Communication; de la Culture des Sports et du Tourisme et le district de Cam Lo, l’exposition présente d’archives précieux, de cartes et de documents collectés dans le pays et à l’étranger prouvant la souveraineté indiscutable et de longue date du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

On y trouve d’atlas et de cartes publiés par la Chine, le Vietnam et des pays occidentaux à différentes périodes de l'histoire, lesquels montrent que la Chine n'a jamais établi sa souveraineté ni même administré les deux archipels en question.

Photo : VNA



L'exposition montre que le Vietnam - depuis l'époque féodale à celle socialiste d'aujourd'hui - a découvert, défini, exécuté et protégé la souveraineté nationale sur ces deux archipels et d'autres zones maritimes et insulaires relevant du territoire vietnamien. Il s'agit d'un processus long et continu qui apparaît dans de nombreuses archives historiques du Vietnam et d'autres pays.

La manifestation vise à sensibiliser les cadres, fonctionnaires, les habitants et les élèves à défense de la souveraineté maritime et insulaire, a déclaré le directeur du Service provincial de l’Information et de la Communication Nguyen Van Tuong.

Clôture le 22 mars. -VNA