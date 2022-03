Des œuvres exposées. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Une exposition intitulée "Suivre les pas du Général" s'est ouverte dimanche 13 mars au Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien (Nord).

L'événement vise à faire écho à la Fête des fleurs de bauhinie de 2022 et à célébrer le 68e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954).

La manifestation expose 110 poèmes composés par le professeur, poète et journaliste Nguyen Thi My Dung et des images fournies par le journaliste Tran Hong, présentés sur 92 panneaux en soie.

Photo: VNA

L'exposition comprend trois parties. La première présente la campagne de Dien Bien Phu sous la direction du général Vo Nguyen Giap, la 2e, des moments quotidiens du général Vo Nguyen Giap, et la 3e honore ses grandes contributions à la libération nationale, à la réunification nationale, au développement et à la défense du pays.

Selon Nguyen Hoang Hiep, directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dien Bien, l'exposition permet au public de mieux comprendre la vie et la carrière du général Vo Nguyen Giap et la tradition de l'Armée populaire du Vietnam, en contribuant à encourager la jeune génération à édifier un Vietnam plus prospère.

L'exposition se déroule jusqu'au 25 avril. -VNA