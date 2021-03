Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion des 60 ans des activités des experts vietnamiens de la Police au Laos (22 mars 1961) et de création des forces policières du Laos (5 avril 1961), une exposition intitulée "Police populaire Laos - Vietnam - Une amitié radieuse" a été officiellement ouvert le 19 mars à Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Sécurité publique Le Tan Toi a souligné les relations particulières entre le Vietnam et le Laos, qui sont attestées par le lien fort, fidèle, transparent et efficace entre les deux peuples et les deux États, y compris les forces policières des deux pays.

Des visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Selon le vice-ministre vietnamien, la coopération, la confiance et l'assistance mutuelle des forces de la Police des deux pays se reflètent également par l'étroite cohésion, la gratitude et le travail acharné des experts vietnamiens de la Police avec les policiers laotiens.

L'exposition présente 300 images, documents et objets sur 60 ans d'édification et de développement de la Police populaire du Laos, illustrant la solidarité, l'attachement et la coopération fiable et efficace entre les forces de la Police des deux pays à travers plus d'un demi-siècle. -VNA