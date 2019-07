Plus de 500 entreprises à l’exposition MTA Vietnam 2019. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 17e Exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage (MTA Vietnam 2019) s’est ouverte le 2 juillet au Centre des foires et expositions Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 500 entreprises de 22 pays et territoires.

L’exposition de 4 jours compte également 14 pavillons internationaux représentant les pays et territoires réputés dans ce secteur tels que Grande-Bretagne, Allemagne, République de Corée, Japon, Singapour et Thaïlande.



Avec un panel de thèmes riche et diversifié allant de la métallurgie à la fabrication intelligente, en passant par une série d'ateliers et de forums offrant toutes les informations utiles, ce MTA Vietnam est considéré comme un événement industriel incontournable.

Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises locales de mettre à jour leurs équipements afin d’améliorer leurs capacités de production et d'accroître leur compétitivité tout en contribuant au développement de l'industrie vietnamienne.

Dans le but de présenter aux visiteurs les nouvelles technologies pour le marché mondial de la production, qui devient de plus en plus concurrentiel, le MTA Vietnam 2019 a pour la première fois un espace intitulé "We are INDUSTRY 4.0 ready". Il présente les meilleurs équipements et solutions des principaux fournisseurs de technologies 4.0, en mettant l’accent sur Big Data et analyse du Big Data, automatisation et robotique, modélisation tridimensionnelle, intégration de système horizontal et vertical, internet des objets (IoT), sécurité de l’internet et cloud, fabrication additive ou réalité augmentée.

BT Tee, directeur général de la compagnie Informa, a fait savoir que MTA Vietnam était l’une des activités de promotion et d’exposition annuelles les plus efficaces de l’industrie vietnamienne et a construit une marque prestigieuse pour la communauté internationale.



Le MTA VIETNAM, qui s'est tenu pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville en 2005, est devenu le plus important salon professionnel des solutions de fabrication au Vietnam, réunissant au moins 70% d’exposants étrangers ces dernières éditions. –VNA