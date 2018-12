L'affiche de l'événement. Photo : tradepro.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’exposition internationale des matériels et outils (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2018) a ouvert ses portes le 5 décembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Cette année, l'événement attire environ 300 entreprises (en hausse de 40% par rapport à 2017) venues de 18 pays et territoires, dont l'Inde, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Danemark, la Chine,...

Les principaux produits présentés à l'exposition sont des outils industriels et civils; des matériaux de construction et de bricolage; des équipements de production et leurs composants; des équipements de sécurité, des serrures et leurs composants,...

Photo : tradepro.vn



Selon Phan The Anh, spécialiste du ministère de l’Industrie et du Commerce, avec les prévisions objectives sur la croissance économique, le Vietnam devient de plus en plus attrayant pour les investisseurs étrangers, ce qui offre plusieurs d'opportunités de développement dans de nombreux segments du secteur. L’industrie auxiliaire est l’une des industries associées dans la plupart des chaînes de production. Il existe de nombreuses politiques favorisant le développement de cette industrie au Vietnam.

Par conséquent, Phan The Anh a déclaré que Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2018 constituerait un pont efficace, ainsi qu'un important canal de promotion du commerce, pour aider les entreprises du Vietnam et d'autres pays à commercer et à attirer des investissements. En outre, l'événement offre également aux entreprises des opportunités de rechercher des partenaires, d'élargir le marché.

L'exposition se tiendra jusqu'au 8 décembre. -VNA