La cérémonie d'ouverture de Virtual Vietnam Foodexpo 2021. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'exposition internationale de l'industrie alimentaire du Vietnam 2021 dans l'environnement numérique (Virtual Vietnam Foodexpo 2021) a été officiellement ouverte le 7 décembre en présentiel et en ligne.

L'exposition s'inscrit dans le cadre du Programme national de promotion du commerce de 2021, placé sous les auspices du ministère de l'Industrie et du Commerce, afin d'aider les entreprises à maintenir des liens de coopération commerciale et à élargir les marchés dans l'industrie alimentaire.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a déclaré que Virtual Vietnam Foodexpo 2021 était un événement important, aidant les entreprises à maintenir leur coopération commerciale, à développer efficacement les marchés d'exportation et à participer au processus de transformation numérique pour la promotion du commerce.



Virtual Vietnam Foodexpo 2021 attire la participation d’entreprises venues de 20 villes et provinces qui exposent leurs produits dans les 300 stands. L’exposition a également reçu les inscriptions pour des visites et des transactions de nombreux importateurs venus de République de Corée, du Japon, de Pologne, du Canada, de Russie, d’Inde,…

Dans le cadre de l'exposition, le ministère de l'Industrie et du Commerce présidera une réunion internationale de l'industrie alimentaire du Vietnam sur le thème « Produits agricoles et aliments : Adaptation - Transformation - Accélération ». La réunion se portera sur la perspective « d'accélération » de l'industrie alimentaire vietnamienne, des solutions pour aider les entreprises à s’adapter aux changements et tendances du marché dans le nouveau contexte.



Virtual Vietnam Foodexpo 2021 durera jusqu'au 10 décembre 2021 sur le site officiel de l'exposition : https://e.foodexpo.vn./. - VNA