Ouverture de l'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2022 et la 10e Foire des produits d’exportation du Zhejiang . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2022 et la 10e Foire des produits d’exportation du Zhejiang se sont débutées le 28 septembre au Centre des expositions internationales (ICE) à Hanoï.

Organisées par le Service du commerce de la province chinoise du Zhejiang (Chine), la sarl des expositions internationales YuanDa et la Société par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad), ces activités rassemble une centaine de fabricants présentant machines et équipements, textile-habillement, matières premières et accessoires pour la filière textile, électronique et produits électroménagers… sur une superficie totale de 4.000 m².

Un séminaire sur l'e-commerce, un échange de vues sur la promotion du commerce international et la connexion commerciale entre le Vietnam et la Chine dans le nouveau contexte, entre autres, sont également prévus.

Ces deux événements se poursuivent jusqu'au 30 septembre en présentiel et en ligne.

Organisée pour la première fois en 2011, la Foire des produits d’exportation du Zhejiang est considérée comme une passerelle entre cette province chinoise et le Vietnam afin de renforcer les échanges économiques et culturels et la coopération multiforme.

La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial, le plus grand débouché et le deuxième marché d'exportation du Vietnam. Malgré de nombreuses difficultés dues à l'impact de l'épidémie de COVID-19 et des facteurs d'instabilité géopolitique mondiale, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral en 2021 continuera d'enregistrer une forte croissance, atteignant 166,4 milliards de dollars, en hausse de 25% en glissement annuel.

Au cours des 8 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires commercial bilatéral s'est établit à 117,3 milliards de dollars, en hausse de 10,79% par rapport à la même période de 2021. -VNA