La téléconférence des hauts officiels de la défense de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une téléconférence des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM) s’est ouverte vendredi 15 mai, sous la présidence du général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense et chef de l’ADSOM du Vietnam.

L’événement a attiré la participation d’organes du ministère vietnamien de la Défense, de chefs de l'ADSOM des pays de l'ASEAN, du secrétaire général adjoint de l'ASEAN Hoang Anh Tuan.



La conférence vise à promouvoir la coopération de l'ASEAN en matière de défense et à rehausser le rôle de présidence de l'ASEAN en 2020 du ministère de la Défense du Vietnam. Elle vise à mettre en œuvre les résultats du Sommet spécial de l'ASEAN, du Sommet spécial de l'ASEAN + 3 sur la réponse à la pandémie de COVID-19 et aussi la Déclaration conjointe des ministres de la Défense de l'ASEAN sur la coopération en matière de défense contre les épidémies adoptée lors de la Conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM).

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, chef de l'ADSOM du Vietnam, a souligné que la pandémie de COVID-19 était un obstacle majeur à l'échelle mondiale, frappant durement les pays de l'ASEAN ainsi que le programme de l’ASEAN 2020 en particulier.

Il a partagé les difficultés et les pertes que les pays de l'ASEAN ont subies, tout en appréciant les efforts déployés par ces nations dans la lutte contre la pandémie. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN pourraient enrayer la pandémie, ne permettraient pas au nouveau coronavirus d’affecter la vie et le développement des pays membres.



Lors de la Conférence restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN tenue en février dernier, les ministres ont convenu que malgré les obstacles causés par l'épidémie de COVID-19 en 2020, les pays membres étaient toujours déterminés à bien mettre en œuvre les contenus de coopération dans le cadre de la défense de l'ASEAN.

"Le Vietnam voudrait remercier les forces armées des pays de l’ASEAN pour avoir partagé, soutenu et uni les forces dans la lutte contre la pandémie de COVID-19", a-t-il souligné.

Appréciant les résultats de la téléconférence du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN tenue le 12 mai, le chef de l'ADSOM du Vietnam a demandé aux participants de discuter de deux questions principales : la coopération de l’ASEAN en matière de défense pour unir les forces dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ; les points de vue sur la situation de la sécurité régionale ces derniers temps, les choses à faire pour la bonne coopération entre les pays de l'ASEAN en matière de défense en 2020. -VNA