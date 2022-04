Photo : VNA



Lai Chau (VNA) - Placée sous le thème «Venez découvrir les sommets majestueux de Lai Chau», l’édition 2022 de la Semaine touristique et culturelle de Lai Chau s’est ouverte vendredi soir 15 avril dans la province éponyme.

Cette semaine touristique et culturelle 2022 est l'occasion pour la province de mieux faire connaître ses paysages naturels, sa culture authentique et l’hospitalité de ses minorités ethniques, a déclaré Tong Thanh Hai, vice-président permanent du Comité populaire provincial, dans son discours prononcé à la cérémonie d'ouverture.

Dans les mois et années à venir, Lai Chau concentrera ses ressources sur l'attraction d'investissements dans des projets touristiques potentiels… Lai Chau créera toujours des conditions optimales pour que les organisations et entreprises puissent investir dans le développement de produits et services touristiques locaux, a-t-il ajouté.

Suite à la cérémonie d'ouverture, un carnaval de rue a eu lieu avec la participation de plus de 500 figurants. Cette Semaine touristique et culturelle de Lai Châu 2022 se poursuivra jusqu'au 17 avril. - VNA