Photo: La page Facebook de VIBFW 2019

Hanoï (VNA) - La Semaine internationale de la beauté et de la mode du Vietnam (Vietnam International Beauty & Fashion Week – VIBFW) a débuté le 11 décembre au Centre international d'expositions (ICE) à Hanoï.

Cet événement, co-organisé par Vietnam Exhibition Fair Center (VEFAC – Centre des foires-expos du Vietnam), le groupe du textile-habillement du Vietnam (VINATEX) et la société par actions N Group Media, réunit une centaine de marques de renom du pays et de l’étranger présentant des produits de beauté et de mode sur plus de 150 stands.

En outre, sont prévus des causeries sur la mode et la beauté, des défilés de mode, une compétition de coiffure, la finale du concours « The Best Fashion Designer » (Le meilleur créateur de mode), un programme de télé-réalité dénommé "Super petits mannequins du Vietnam 2019" réunissant plus de 4.000 enfants...

Clôture le 15 décembre.