Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et des invités coupent le ruban inaugural de la Semaine des produits vietnamiens dans la chaîne de supermarchés Système U. Photo: VNA



Paris (VNA) - La Semaine des produits vietnamiens au supermarché Système U Noisiel, en banlieue de Paris s'est ouverte le 25 septembre.

Une délégation de 15 entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et du textile et de l'habillement présentent leurs produits uniques aux consommateurs français, au sein du réseau de vente au détail français.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a salué l'initiative du réseau Système U d'organiser cet événement afin de promouvoir les produits vietnamiens auprès des clients en France.

Selon lui, l'événement ouvrira des perspectives sur d'autres produits, contribuant à promouvoir les exportations directes vers la France et les pays où Système U dispose de systèmes de distribution.



Auparavant, le vice-ministre Do Thang Hai avait eu une réunion de travail avec Dominique Schelcher, président et directeur général de Système U. Le réseau de vente au détail Système U est le quatrième plus grand distributeur en France. Dominique Schelcher a affirmé que les produits vietnamiens, reconnus pour leur qualité élevée et leur prix raisonnable, gagnent de plus en plus en popularité dans le réseau Système U, principalement en raison de la présence importante de la communauté asiatique.

L'espace de présentation des produits vietnamiens dans la chaîne de supermarchés Système U. Photo: VNA



Selon lui, la qualité et la stabilité qualitative des produits sont des facteurs décisifs pour pénétrer le marché français. Ainsi, les entreprises vietnamiennes doivent tenir compte de cela lorsqu'elles étudient les besoins du marché.

Pour sa part, le vice-ministre Do Thang Hai a affirmé que le Vietnam est devenu et continue d'être choisi par de plus en plus de grandes entreprises de distribution, dans le but de construire une chaîne d'approvisionnement stable et durable. Cette semaine de promotion est le premier événement marquant le début d'une coopération étroite entre Système U et les entreprises vietnamiennes.

Après Carrefour, E.Leclerc et maintenant Système U, la présence de plus en plus importante des produits vietnamiens dans les chaînes de supermarchés en France ouvre de nombreuses opportunités pour que les produits vietnamiens affirment leur position et leur marque sur le marché français en particulier, et en Europe en général. -VNA