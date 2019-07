La représentante de Big C (à droite) a signé un accord d'achat de produits agricoles avec des coopératives de la province de Son La lors de l’événement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La en 2019 a été officiellement inaugurée au supermarché Big C Thang Long à Hanoï. L’événement se poursuivra jusqu’au 23 juillet dans le système des 18 supermarchés Big C et GO! dans toute la région du Nord.

C'est la deuxième fois que cet événement est organisé par le Comité populaire de la province de Son La et Big C Thang Long (membre de Central Group Vietnam), en collaboration avec les départements associés, afin de promouvoir, de stimuler la consommation et de créer un débouché stable pour des produits agricoles sûrs de la province de Son La, dans lesquels les longanes sont des produits clés.



Vu Duc Thuân, directeur adjoint du Service de la planification et de l'investissement, directeur du Centre de la promotion de l'investissement de la province de Son La, a déclaré que la Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La en 2019 a attiré la participation de 21 entreprises, coopératives avec une échelle de 30 stands. Étaient présentés aux habitants de la capitale de Hanoï et des provinces voisines, les produits agricoles sûrs de la province de Son La ayant les certificats VietGAP et GobalGAP, tels que: longane, pomme-cannelle, avocat, banane, citrouille, fruit du dragon à chair rouge, mangue, ail, concombre, tomate, légumes...



"Les autorités de la province de Son La espèrent que grâce à la chaîne des supermarchés Big C Vietnam, les produits agricoles sûrs en général et les longanes en particulier de la province de Son La seront connus de nombreux consommateurs nationaux. Ainsi, l’événement contribuera à stimuler la demande des consommateurs, à créer un débouché stable pour les produits agricoles sûrs de la province de Son La, aidant les agriculteurs à disposer d’un revenu durable, stabilisant ainsi la vie des minorités ethniques dans les zones reculées, frontalières et les zones particulièrement difficiles de la province de Son La", a souligné Vu Duc Thuân.



Pour sa part, le représentant du groupe Central Vietnam a déclaré: “La Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La qui a eu lieu aujourd’hui, à Big C Thang Long, a une nouvelle fois réaffirmé notre engagement de soutenir les produits vietnamiens en général et les produits de la province de Son La en particulier.”



L’année dernière, Big C a activement coopéré avec les autorités, les services et les organismes provinciaux pour organiser une série de programmes visant à promouvoir des produits agricoles sûrs de Son La, tels que: Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La en 2018; Semaine de la fraise et produits agricoles sûrs de Son La; Semaine du poisson de la rivière Dà des provinces Hoà Binh et Son La ... De plus, Big C organise régulièrement des programmes de promotion pour présenter et développer les marques ainsi que pour créer des débouchés stables pour tous les produits agricoles de la province de Son La.



Grâce à ces activités, jusqu'à présent, le total de 60 produits agricoles de la province de Son La ont été vendus régulièrement dans les rayons de 18 supermarchés GO! et Big C au Nord. La quantité des produits agricoles de Son La vendus à Big C a également été multipliée par 20 fois. En particulier, dans le cadre de la "Semaine des mangues et des produits agricoles de Son La" qui s'est déroulée à la mi-mai 2019, Big C a consommé près de 1.000 tonnes de mangues de Son La.



Cette province montagneuse du Nord du pays compte actuellement plus de 15.000 hectares de terres cultivées de longaniers et sa production est estimée à 73.000 tonnes de longanes en 2019, dont environ 10.000 tonnes devraient être exportées vers des marchés tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. -CVN/VNA